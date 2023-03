"Stai rosicando". E Lorella Cuccarini perde la testa: si scatena il delirio su Canale 5 (Di domenica 19 marzo 2023) Nervi che saltano, subito, ad Amici 22, alla prima puntata del serale in onda su Canale 5 e ovviamente condotto da Maria De Filippi. E quando ci sono dei nervi che saltano, in mezzo spesso e volentieri c'è Rudy Zerbi. Ed infatti è proprio così anche in questo caso. Nel dettaglio lo scontro è con Lorella Cuccarini, la quale ci ha tenuto a vendicarsi, a togliersi più di un sassolino dalle scarpe. Questo perché nel corso della settimana, Rudy Zerbi aveva dato dell"'imbucato" a NDG. "Qui non c'è nessun imbucato e non dovresti offendere la tua intelligenza perché tu lo sai che tutti i ragazzi che sono qui è perché hanno preso una media dell'8 da parte di tutti i prof", ha tuonato la Cuccarini, molto infastidica. Zerbi le ha risposto affermando che Lorella non si prende mai le sue responsabilità. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Nervi che saltano, subito, ad Amici 22, alla prima puntata del serale in onda su5 e ovviamente condotto da Maria De Filippi. E quando ci sono dei nervi che saltano, in mezzo spesso e volentieri c'è Rudy Zerbi. Ed infatti è proprio così anche in questo caso. Nel dettaglio lo scontro è con, la quale ci ha tenuto a vendicarsi, a togliersi più di un sassolino dalle scarpe. Questo perché nel corso della settimana, Rudy Zerbi aveva dato dell"'imbucato" a NDG. "Qui non c'è nessun imbucato e non dovresti offendere la tua intelligenza perché tu lo sai che tutti i ragazzi che sono qui è perché hanno preso una media dell'8 da parte di tutti i prof", ha tuonato la, molto infastidica. Zerbi le ha risposto affermando chenon si prende mai le sue responsabilità. E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... incorvassi28291 : RT @Alessan04853971: Rosichella purtroppo stai rosicando in maniera imbarazzante. Non solo invidoa l'amore di Edo e Micol, ma gli brucia da… - Alessan04853971 : Rosichella purtroppo stai rosicando in maniera imbarazzante. Non solo invidoa l'amore di Edo e Micol, ma gli brucia… - rosilleri : RT @vxmirrorball: “stai un po’ rosicando” ma cosa che lei ha angelina in squadra che deve rosicare #amici22 - sono_piena : Una semplicemente difende il suo allievo e le risposte di Rudy “stai rosicando” Livello argomentativo: terza elementare #amici22 - peachprinci : No Lorella non stai rosicando. Per nulla. #amici22 -