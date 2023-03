“Stai al tuo posto!”. Amici 22, prima del Serale con rissa tra Malgioglio e Alessandra Celentano (Di domenica 19 marzo 2023) Amici 22 inizia con il botto, subito scontro tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano. A scatenare la furia del nuovo giudice, per la prima volta in studio nel terzetto rivoluzionato formato anche da Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, a l’atteggiamento di Alessandra Celentano nei confronti di una delle allieve del Serale, Maddalena. Il Serale di Amici 22 è iniziato subito con delle pesanti eliminazioni. prima quella di Megan, uscita subito dopo la prima sfida, dove è andata al ballottaggio con Maddalena e Cricca. Poi è toccato a NDG lasciare la scuola. Tornando a Malgioglio, ha difeso Maddalena, spesso criticata in modo acceso dall’insegnante e anche definita ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 marzo 2023)22 inizia con il botto, subito scontro tra Cristiano. A scatenare la furia del nuovo giudice, per lavolta in studio nel terzetto rivoluzionato formato anche da Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, a l’atteggiamento dinei confronti di una delle allieve del, Maddalena. Ildi22 è iniziato subito con delle pesanti eliminazioni.quella di Megan, uscita subito dopo lasfida, dove è andata al ballottaggio con Maddalena e Cricca. Poi è toccato a NDG lasciare la scuola. Tornando a, ha difeso Maddalena, spesso criticata in modo acceso dall’insegnante e anche definita ...

