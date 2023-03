Spionaggio in Vaticano (Di domenica 19 marzo 2023) L'arcivescovo Pena Parra ammette, lo Ior valuta la denuncia. Scontro con la Segreteria di Stato su una storia(ccia) di intercettazioni illegali richieste al titolare di una società di Sassari, ex agente italiano, sul Direttore generale Mammì. In gioco i futuri assetti Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 marzo 2023) L'arcivescovo Pena Parra ammette, lo Ior valuta la denuncia. Scontro con la Segreteria di Stato su una storia(ccia) di intercettazioni illegali richieste al titolare di una società di Sassari, ex agente italiano, sul Direttore generale Mammì. In gioco i futuri assetti

Vaticano: 'Spionaggio' in Vaticano: Peña Parra ammette. Lo IOR valuta la denuncia anche in Italia Il numero due della Segreteria di Stato, il sostituto Edgar Pena Parra, ha ammesso nel corso della 52ma udienza del processo cosiddetto di Sloane Ave di aver richiesto il 'monitoraggio' del telefono ... Spionaggio in Vaticano L'HuffPost Spionaggio in Vaticano Mettendo in serio pericolo la sicurezza dello Stato. C'è da chiedersi chi (dentro e fuori il Vaticano) oggi è in possesso del risultato del monitoraggio ai danni di Mammì (e poi :quanto è durato