Spider-Man | Shameik Moore | Tutti sanno che dovrei essere Miles Morales anche in versione live-action

(Di domenica 19 marzo 2023) L'attore di-Man: Across the-Versenon ha dubbi: lui è, e dovrebbe esserloin. Il film d'animazione Sony-Man: Across the-Verse segnerà il ritorno disugli schermi, ma il suo protagonistaè pronto a portare il personaggioin. E, secondo lui,il resto del mondo sta aspettando quel momento.-Man: Across the-Verse, il trailer ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerraoPierluigi : @PaniniComicsIT Salve Panini, scrivo per chiedervi cortesemente di ristampare il vol 13 della collana marvel masterworks spider man. grazie - SimonaCroisette : Comunque il sogno con Zendaja e poi incubo con gli insetti enormi anche no ho capito che lei è la fidanzata di Spider Man - ItaliaStartUp_ : Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine potrebbero avere una nuova tecnologia per i dialoghi - - illubot3 : Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine potrebbero avere una nuova tecnologia per i dialoghi: - GianlucaOdinson : Marvel's Spider-Man 2 avrà una nuova tecnologia per i dialoghi -

Il film d'animazione Sony: Across the- Verse segnerà il ritorno di Miles Morales sugli schermi, ma il suo protagonista Shameik Moore è pronto a portare il personaggio anche in versione live - action . E, ...... per questo fine settimana vogliamo dunque concentrarvi sui migliori titoli acquistabili a meno di 20 euro : tra questi non possiamo che segnalarvi l'edizione GOTY di Marvel's, l'...Willem Dafoe è pronto a riprendere nuovamente il suo ruolo di uno dei cattivi più iconici del franchise di. lo riporta il sito specializzato 'The Hollywood reporter', che cita un'intervista con il magazine Inverse per promuovere il suo nuovo thriller 'Inside', pubblicata online mercoledì. L'...

Willem Dafoe torna nel ruolo di Green Goblin in Spider-Man la Repubblica

L'attore di Spider-Man: Across the Spider-Verse Shameik Moore non ha dubbi: lui è Miles Morales, e dovrebbe esserlo anche anche in versione live-action. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 19/03/2023 Il film ...Lo sviluppatore ha chiaramente detto "abbiamo una tecnologia per i dialoghi molto bella in arrivo con il prossimo gioco", confermando dunque l'arrivo della novità già con Marvel's Spider-Man 2 e ...