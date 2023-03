Spector | da Genio ad Assassino | due clip in esclusiva dal documentario in arrivo su Crime+Investigation

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 marzo 2023) Ilin quattro parti: daad, sul famoso manager Phil, arriverà sudal 23 marzo, ecco duein. Giovedì 23 marzo prenderà il via, su(canale 119 di Sky), in prima tv assoluta la messa in onda del: daad, di cui potete vedere duein anteprimasu Movieplayer.it. I due video sono entrambi tratti dal terzo episodio. Nella primasi spiega che Lana aveva fermatosenza sapere chi fosse e scambiandolo per una donna, situazione che lo aveva indispettito. ...