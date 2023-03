Spalletti: “I ragazzi mi stupiscono sempre. Penso che siano appagati ed invece no. Di Lorenzo extra-terrestre” (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLuciano Spalletti è l’allenatore di un Napoli insaziabile. Un Napoli che vince 0-4 a Torino e che fa sembrare tutto facile. “E’ vero – commenta l’allenatore nel post-partita di Torino-Napoli – E’ l’ennesima volta che io vado a parlare con i ragazzi prima di una partita, avendo il sentore che ci possa essere un pò di appagamento, e per l’ennesima volta loro rispondono facendomi vedere che sono fatti di una pasta diversa. Vogliono essere qualcuno da cui si riceve un segnale che ha vestito la maglia del Napoli e questo è importante. Lo abbiamo detto più volte, c’è un detto napoletano che dice ‘Chi ha fame non tiene sonno’ ed è proprio così”. Spalletti spiega i gol di testa di Osimhen, soprattutto quello dello 0-3 sul secondo palo: “Dentro quelle finalizzazioni, quel fatto di andarci di testa come sa fare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLucianoè l’allenatore di un Napoli insaziabile. Un Napoli che vince 0-4 a Torino e che fa sembrare tutto facile. “E’ vero – commenta l’allenatore nel post-partita di Torino-Napoli – E’ l’ennesima volta che io vado a parlare con iprima di una partita, avendo il sentore che ci possa essere un pò di appagamento, e per l’ennesima volta loro rispondono facendomi vedere che sono fatti di una pasta diversa. Vogliono essere qualcuno da cui si riceve un segnale che ha vestito la maglia del Napoli e questo è importante. Lo abbiamo detto più volte, c’è un detto napoletano che dice ‘Chi ha fame non tiene sonno’ ed è proprio così”.spiega i gol di testa di Osimhen, soprattutto quello dello 0-3 sul secondo palo: “Dentro quelle finalizzazioni, quel fatto di andarci di testa come sa fare ...

