Spalletti: “Chi ha fame non tiene sonno! Osimhen e Kvara? Io premio gli altri” (Di domenica 19 marzo 2023) Un’altra prestazione sontuosa del Napoli che abbatte anche il Torino. Il risultato finale recita 4-0 in favore dei partenopei che hanno dimostrato soprattutto una grande mentalità. Molti, dopo il passaggio del turno in Champions League, si aspettavano un calo mentale del Napoli, ma Spalletti è riuscito a far capire l’importanza del match ai suoi ragazzi. Spalletti Napoli Proprio il tecnico di Certaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita. Di seguito quanto evidenziato: Sui gol di testa di Osimhen:“Dentro quelle finalizzazioni, si evidenzia questa grandissima qualità”. Osimhen attacca di più il secondo palo?“Si perché quelli che crossano la mettono sul secondo palo. Poi dipende da dove arriva la palla. E lui deve andare ad attaccare dove i difensori non prestano ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 marzo 2023) Un’altra prestazione sontuosa del Napoli che abbatte anche il Torino. Il risultato finale recita 4-0 in favore dei partenopei che hanno dimostrato soprattutto una grande mentalità. Molti, dopo il passaggio del turno in Champions League, si aspettavano un calo mentale del Napoli, maè riuscito a far capire l’importanza del match ai suoi ragazzi.Napoli Proprio il tecnico di Certaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita. Di seguito quanto evidenziato: Sui gol di testa di:“Dentro quelle finalizzazioni, si evidenzia questa grandissima qualità”.attacca di più il secondo palo?“Si perché quelli che crossano la mettono sul secondo palo. Poi dipende da dove arriva la palla. E lui deve andare ad attaccare dove i difensori non prestano ...

