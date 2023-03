Spalletti a un tifoso: «La Champions? Calma, finora avete giocato con la Salernitana» (Di domenica 19 marzo 2023) Arriva da un tifoso l’audio che riproduce un breve dialogo di Spalletti con un tifoso sul sorteggio di Champions League. La voce sembrerebbe proprio quella dell’allenatore del Napoli che risponde a una domanda precisa del tifoso. Nell’audio che sta circolando sui social si sente distintamente il tifoso chiedere una parere sul sorteggio dei quarti di Champions e dopo qualche secondo si sente la voce di Spalletti: «Benfica, Chelsea e….prendevo chi capitava…anche il Real Madrid. Io non volevo assolutamente Bayern e City. Certo alla fine con loro due rimaste ho tirato un sospiro di sollievo quando è uscito il Milan perché si era messa malissimo…». L’allenatore continua: «Calma a dire che si è già vinto…finora ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Arriva da unl’audio che riproduce un breve dialogo dicon unsul sorteggio diLeague. La voce sembrerebbe proprio quella dell’allenatore del Napoli che risponde a una domanda precisa del. Nell’audio che sta circolando sui social si sente distintamente ilchiedere una parere sul sorteggio dei quarti die dopo qualche secondo si sente la voce di: «Benfica, Chelsea e….prendevo chi capitava…anche il Real Madrid. Io non volevo assolutamente Bayern e City. Certo alla fine con loro due rimaste ho tirato un sospiro di sollievo quando è uscito il Milan perché si era messa malissimo…». L’allenatore continua: «a dire che si è già vinto…...

