Spalletti a fine partita: "Osimhen è un drago a due teste"

Il Napoli è uno schiacciasassi, capace di rifilare quattro gol anche al Torino, che ha voluto sfidare il Napoli senza chiudersi, venendo surclassato soprattutto a causa di un pressing asfissiante guidato da Anguissa, che la squadra granata non è riuscita a eludere. A fine partita, ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha sottolineato proprio questo elemento che ha permesso una vittoria facile contro i Granata: "Abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario. Come l'Atalanta, abbiamo affrontato con le stesse caratteristiche e qualità dell'avversario. Abbiamo eluso il soffocamento del Toro, hanno vinto una grande partita in maniera meritata".

