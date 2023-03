Sospetta meningite, dopo la scomparsa di Costanzo ordinata profilassi (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPur non essendo ancora chiare le cause del decesso del sedicenne Costanzo Mascia di Colle Sannita (Benevento), anche se tra le ipotesi più accreditate c’è quella di una meningite fulminante, il sindaco Michele Iapozzuto ha emesso un’ordinanza per invitare i contatti stretti del ragazzo a sottoporsi ad una profilassi antibiotica dal loro medico curante. Contemporaneamente anche la Asl di Benevento ha predisposto la necessaria profilassi antibiotica per i medici ed il personale sanitario dell’ospedale “San Pio” dove il giovane studente era stato ricoverato per una febbre altissima che lo ha portato al decesso nella notte tra giovedì e venerdì scorso. La morte improvvisa del ragazzo ha comunque sconvolto un’intera comunità ancora sotto choc per la prematura scomparsa di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPur non essendo ancora chiare le cause del decesso del sedicenneMascia di Colle Sannita (Benevento), anche se tra le ipotesi più accreditate c’è quella di unafulminante, il sindaco Michele Iapozzuto ha emesso un’ordinanza per invitare i contatti stretti del ragazzo a sottoporsi ad unaantibiotica dal loro medico curante. Contemporaneamente anche la Asl di Benevento ha predisposto la necessariaantibiotica per i medici ed il personale sanitario dell’ospedale “San Pio” dove il giovane studente era stato ricoverato per una febbre altissima che lo ha portato al decesso nella notte tra giovedì e venerdì scorso. La morte improvvisa del ragazzo ha comunque sconvolto un’intera comunità ancora sotto choc per la prematuradi ...

