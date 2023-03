Sorteggio Champions League, dall’Inghilterra sicuri: “Truccato per far arrivare il Napoli in finale” (Di domenica 19 marzo 2023) I sorteggi di Champions League hanno regalato delle partite davvero interessanti. Le squadre italiane hanno evitato le big europee come Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea, squadre di livello importante grazie ai milioni dei loro proprietari. Non tutti, però, hanno preso bene il Sorteggio, come i tifosi del Chelsea, i quali hanno pescato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 19 marzo 2023) I sorteggi dihanno regalato delle partite davvero interessanti. Le squadre italiane hanno evitato le big europee come Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea, squadre di livello importante grazie ai milioni dei loro proprietari. Non tutti, però, hanno preso bene il, come i tifosi del Chelsea, i quali hanno pescato L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#MilanNapoli nei quarti di #ChampionsLeague, #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio per no… - acmilan : Udinese, the #UCLdraw, the Primavera and more ?? ??? #UdineseMilan e il sorteggio di Champions nel meglio della conf… - marifcinter : #Spalletti: 'Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italian… - cn1926it : VIDEO #Spalletti confessa ad un tifoso: “Sorteggio? Erano due le squadre che non volevo” - GianmarcoBarba : @napoli_network @SpudFNVPN Spud so che non c’entra con la partita di oggi, cosa pensi del sorteggio di champions…facci sognare -