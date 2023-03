Sorri sogna il bis dell' andata per restare in zona Champions

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 marzo 2023) Riscatto o crisi. L'impresa di Napoli, la rete di Vecino, poi tre battute a vuoto costate i due ko contro l'Az con l'uscita dall'Europa e il pari di Bologna. La Lazio ha bisogno di un risultato positivo nel secondo derby stagionale perine tenere alle spalle i rivali cittadini anche negli scontri diretti. Senza due titolari fondamentali come Vecino e Immobile, con qualche giocatore fuori forma servirà una prova di cuore. Per invertire la rotta e ribadire la candidatura a un posto nella prossima, c'è bisogno di una prova di qualità in un 2023 che ha visto la Lazio conquistare due vittorie di prestigio contro Milan e Napoli ma stentare contro le piccole perdendo lungo strada punti pesanti. Non arriva al meglio la creatura di Sarri alla sfida contro la Roma: la cocente ...