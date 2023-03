(Di domenica 19 marzo 2023) ROMA " E' stata una mattinata carica di emozioni culminate nella vittoria per il marocchinoin 2h07'43" seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08'45" e il connazionale Rogers Keror in ...

ROMA " E' stata una mattinata carica di emozioni culminate nella vittoria per il marocchino Taoufikin 2h07'43" seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08'45" e il connazionale Rogers Keror in 2h10'50". Per l'Italia è stato l'azzurro Neka Crippa in 2h12'10" che ha tagliato il traguardo in sesta ...quattro gli azzurri in top - 10, con La Rosa, Giacobazzi e Salami che la chiudono. ORDINE DI ARRIVO GARA MASCHILETaoufik (MAR) 2:07:42.49 KIGEN Wilfred (KEN) +1:02.38 KEROR Rogers (KEN) +...altri 5 gli atleti tra 2h10'00" e sub 2h12'00", in primis il keniano Nicodemus Kimutai che ha ... il marocchino Taoufikche porta in dote il titolo di campione nazionale 10000m 2022 ed un ...

Sono Allam Taoufik e Betty Chepkwony il Re e la Regina di Acea Run Rome The Marathon Corriere dello Sport

ROMA – E’ stata una mattinata carica di emozioni culminate nella vittoria per il marocchino Taoufik Allam in 2h07’43” seguito dal keniano Wilfred Kigen in 2h08’45” e il connazionale Rogers Keror in ...Una grandissima atmosfera sulle strade del centro della Capitale, con il marocchino Taoufik Allam che a sorpresa va a vincere la gara maschile in 2:07.42.29, con lo scatto decisivo arrivato a circa ...