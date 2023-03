(Di domenica 19 marzo 2023) Cesare – Caro Guido ennesima vittoria straripante del Napoli che ha dato 4 gol al Torino. Dopo il vantaggio con Osimhen il Torino ha avuto una buona fase di gioco e con grande aggressività ha fatto ballare la fascia destra del Napoli (Lozano poco in palla). Il Napoli ha sbandato ma retto l’urto e poi è venuto fuori e non vi è stata storia. Guido – Il Torino come tutte le squadre che affrontano ed aggrediscono giocando sovra ritmo la parte iniziale della partita, poi crollano non riuscendo a mantenere la stessa intensità iniziale. Ma quello che impressiona è la voglia di giocare del Napoli che ancora sul 4-0 ha fatto pressing a tutto campo come si stesse sullo 0-0. Incredibile. Si riconosce in ogni momento la mano magica di Spalletti. Cesare – Comunque nel modo in cui il Napoli controlla e vince con facilità le partite da l’impressione che giochi in campionato delle partite amichevoli. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Sognare la Champions è bello, ma i sogni non devono diventare pretese Sarebbe brutto se, alla fine della giostra,… - frenk1899 : I quarti conquistati quest'anno devono essere visti come un upgrade di crescita, certo sognare e bello e nel calcio… - GianmarcoBarba : @napoli_network @SpudFNVPN Spud so che non c’entra con la partita di oggi, cosa pensi del sorteggio di champions…facci sognare - sportli26181512 : Incubo campionato per i rossoneri, la Gazzetta titola: 'Affonda il Milan': Il Milan sta vivendo due cammini diversi… - JulianRoss52 : 2 partite, quelle di Champions, che si per carità ci hanno portato a sognare, ma se non la vinci quella coppa, e no… -

...arrivi di tifosi dell'Eintracht per riprendere quel filo di violenza lasciato inma ... C'è chi scrive: "Vado a letto a dormire senza, tanto sarebbero deludenti a confronto di questa ...... ora sono noni, in cerca di punti preziosi per poter ancoraun posto in Europa, a quota 34 ... Per il resto, in settimana si sono qualificati per i quarti di finale diLeague dove ...Dopo la vittoria, e il passaggio del turno, inLeague , il Napoli torna a pensare al campionato sfidando il Torino nell'ultima gara ...davanti ai propri tifosi per continuare aun ...

Prima GdS - Champions, sognare si può Fcinternews.it

Sarebbe brutto se, alla fine della giostra, restasse più l'amaro per non aver vinto la Champions che il dolce trionfo in campionato ...Inter Juve Allegri. Inter-Juve, tre punti per sognare la Champions League. Inter-Juve per la gloria ma non solo. Quando l’arbitro fischia e l’Italia si ferma per un Inter-Juve che non è solo storia ...