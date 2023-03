Snowboard, due coppie italiane sul podio in Coppa del Mondo (Di domenica 19 marzo 2023) L’Italia ha chiuso con un doppio podio la stagione di Coppa del Mondo di Snowboard alpino, grazie al secondo e terzo posto ottenuto nel parallelo a squadre miste di Berchtesgaden, in Germania. Sulle nevi bavaresi, le coppie formate rispettivamente da Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont da una parte e Edwin Coratti-Lucia Dalmasso dall’altra, si sono sfidate in un vibrante derby in semifinale che aveva sorriso ai due livignaschi, poi battuti per appena 14 centesimi nella finalissima dagli austriaci Fabian Obmann – lo stesso che aveva tolto per soli 4 punti la sfera di cristallo assoluta a Bormolini -, e Sabine Schoeffmann che aveva guadagnato nella prima parte della discesa decisiva i centesimi necessari per regolare Caffont. Particolarmente emozionante la sfida Bormolini – Obmann in cui l’azzurro, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 marzo 2023) L’Italia ha chiuso con un doppiola stagione dideldialpino, grazie al secondo e terzo posto ottenuto nel parallelo a squadre miste di Berchtesgaden, in Germania. Sulle nevi bavaresi, leformate rispettivamente da Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont da una parte e Edwin Coratti-Lucia Dalmasso dall’altra, si sono sfidate in un vibrante derby in semifinale che aveva sorriso ai due livignaschi, poi battuti per appena 14 centesimi nella finalissima dagli austriaci Fabian Obmann – lo stesso che aveva tolto per soli 4 punti la sfera di cristallo assoluta a Bormolini -, e Sabine Schoeffmann che aveva guadagnato nella prima parte della discesa decisiva i centesimi necessari per regolare Caffont. Particolarmente emozionante la sfida Bormolini – Obmann in cui l’azzurro, ...

