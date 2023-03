Snowboard, Coppa del Mondo 2023: doppio podio per l’Italia nel PSL a squadre di Berchtesgaden! Vincono gli austriaci Obmann/Schoeffmann (Di domenica 19 marzo 2023) Grande Italia nel PSL a squadre miste di Berchtesgaden, ultima gara della Coppa del Mondo 2022-2023 di Snowboard parallelo. Sulle nevi tedesche le coppie Maurizio Bormolini/Elisa Caffont e Edwin Coratti/Lucia Dalmasso terminano la prova rispettivamente in seconda e terza posizione e permettono all’Italia di chiudere questa stagione con un bellissimo risultato. A vincere la gara sono gli Fabian Obmann (reduce dal successo nel PSL individuale di ieri che gli ha permesso di conquistare la Coppa del Mondo generale e quella di specialità) e Sabine Schoeffmann (Austria 2). Dopo aver sconfitto Masaki Shiba e Tomoka Takeuchi (Giappone 1), gli italiani Marc Hofer e Nadya Ochner (Italia 3) ai quarti e gli statunitensi Cody ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Grande Italia nel PSL amiste di Berchtesgaden, ultima gara delladel2022-diparallelo. Sulle nevi tedesche le coppie Maurizio Bormolini/Elisa Caffont e Edwin Coratti/Lucia Dalmasso terminano la prova rispettivamente in seconda e terza posizione e permettono aldi chiudere questa stagione con un bellissimo risultato. A vincere la gara sono gli Fabian(reduce dal successo nel PSL individuale di ieri che gli ha permesso di conquistare ladelgenerale e quella di specialità) e Sabine(Austria 2). Dopo aver sconfitto Masaki Shiba e Tomoka Takeuchi (Giappone 1), gli italiani Marc Hofer e Nadya Ochner (Italia 3) ai quarti e gli statunitensi Cody ...

