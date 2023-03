Snowboard | Cesare Pisoni | “Una grande stagione Dispiace per Bormolini | ma abbiamo dimostrato la nostra forza”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) Ladelloè finita e come sempre in questo casi è tempo di bilanci: guardare ai risultati ottenuti a fronte degli obiettivi inquadrati all’alba dell’annata sportiva 2022-2023. Per l’Italia è stato un inverno importante, significativo, fatto di grandi soddisfazioni, a fronte di qualche target sfuggito per una manciata di punti, come ha fatto capire il direttore tecnico della Nazionaleche, al sito della FISI, si è così espresso. “Il secondo posto nell’individuale sicuramente brucia, ma il sentimento che prevale è l’orgoglio di esserci giocati fino all’ultimo tre Coppe, anche seconquistato solo quella di gigante con Fischnaller. Da sottolineare la crescita di, che fino a quest’anno non aveva mai vinto in Coppa del mondo, ed è andato a ...