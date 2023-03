Smartwatch antiviolenza | cos’è | il primo consegnato a una donna di Napoli

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 19 marzo 2023) Aveva smesso di vivere, Marta (il nome è di fantasia per tutela della sua privacy, ndr), a causa della relazione asfissiante e malata con il suo ex marito violento che aveva promesso di sfregiarla con l’acido e poi ucciderla e seppellire il suo corpo in un terreno. Da ieri però la sua vita è cambiata, di nuovo, e questa volta in meglio grazie a uno specialeche le consente, in caso di necessità, lanciare una richiesta di soccorso e far intervenire le forze dell’ordine semplicemente premendo un tasto. Il dispositivo, ildi 45 che a breve saranno consegnati ad altrettante vittime, è direttamente collegato con la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di: appena arriva l’SOS, la vittima viene geolocalizzata e arrivano i soccorsi. E così Marta ha ripreso la sua vita interrotta per paura dell’ex e ...