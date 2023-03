Slalom maschile finali Soldeu 2023 | vince Zenhaeusern | gran rimonta di Vinatzer 5°

(Di domenica 19 marzo 2023)vittoria di Ramon, che si aggiudica loche mette fine alla stagione 2022/della Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero ha chiuso con un crono di 1:54.87 al termine di una seconda manche che ha regalato tante sorprese e in generale molto spettacolo. Bella la lotta per la Coppa di specialità tra i due norvegesi Braathen e Kristoffersen: quest’ultimo con unaprova era balzato in testa, mettendo tutta la pressione sulle spalle del giovane connazionale. Braathen ha però risposto con un’enorme prestazione, che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio odierno e dire la sfera di cristallo dello. Meravigliosa seconda manche anche di Alex, che guadagna ben quattordici posizioni e chiude ...

Dopo la prima manche dellospeciale uomini di Soldeu, ultima gara della stagione 2022 - 23 della Coppa del mondo di sci alpino, è al comando con il tempo 57.89 lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Dietro di lui il ...Ramon Zenhaeusern è al comando dopo la prima manche dell'ultimostagionale di Coppa del Mondo, in quel di Soldeu. Lo svizzero ferma il cronometro a 57.89, distanziando di ventisei centesimi Lucas Braathen e di cinquanacinque l'austriaco Fabio Gstrein. Più ...A Malbun sono in corso i campionati nazionali del Principato del Liechtenstein, che sono iniziati sabato 18 marzo con lovalido per il titolo Giovani. Nella classifica assoluta primo ...

LIVE Sci alpino, Slalom maschile Soldeu 2023 in DIRETTA: Zenhaeusern vince la gara, Braathen la Coppa di specialità, Vinatzer quinto! OA Sport

A Soldeu il capolavoro del giovane norge, che batte Kristoffersen (3°), anche se la gara va al gigante elvetico per 6 centesimi. Punti utili per Vinatzer che centra il ...13.09: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla diretta live della seconda manche dello slalom di Soldeu, valida per la coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino maschile, ultimo appuntamento ...