Slalom maschile finali Soldeu 2023, risultati e classifica prima manche: guida Zenhaeusern, indietro gli azzurri (Di domenica 19 marzo 2023) Ramon Zenhaeusern è al comando dopo la prima manche dell’ultimo Slalom stagionale di Coppa del Mondo, in quel di Soldeu. Lo svizzero ferma il cronometro a 57.89, distanziando di ventisei centesimi Lucas Braathen e di cinquanacinque l’austriaco Fabio Gstrein. Più indietro, ma comunque con margine per recuperare nall seconda manche alcuni dei favoriti della vigilia come Kristoffersen, Feller e Meillard. Poche soddisfazioni per l’Italia, che non riesce a piazzare nessuno dei suoi quattro rappresentanti in posizioni di vertice o quasi. Il migliore è Tommaso Sala, quattordicesimo a +2.24 dal leader. Solo un diciannovesimo posto per Alex Vinatzer, mentre il giovane 2002 Corrado Barbera e Stefano Gross chiudono la classifica di questa prima ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ramonè al comando dopo ladell’ultimostagionale di Coppa del Mondo, in quel di. Lo svizzero ferma il cronometro a 57.89, distanziando di ventisei centesimi Lucas Braathen e di cinquanacinque l’austriaco Fabio Gstrein. Più, ma comunque con margine per recuperare nall secondaalcuni dei favoriti della vigilia come Kristoffersen, Feller e Meillard. Poche soddisfazioni per l’Italia, che non riesce a piazzare nessuno dei suoi quattro rappresentanti in posizioni di vertice o quasi. Il migliore è Tommaso Sala, quattordicesimo a +2.24 dal leader. Solo un diciannovesimo posto per Alex Vinatzer, mentre il giovane 2002 Corrado Barbera e Stefano Gross chiudono ladi questa...

