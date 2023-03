Skriniar, niente Inter-Juventus. Ma pronto per altri impegni (Di domenica 19 marzo 2023) Come confermato ieri in conferenza stampa da Simone Inzaghi, Milan Skriniar non sarà della partita tra Inter e Juventus di questa sera. Non ce la fa lo slovacco a stringere i denti, anche perché lo aspettano altri impegni: quelli con la sua nazionale. NERAZZURRO NO, NAZIONALE SÌ – Milan Skriniar non ci sarà per Inter-Juventus di questa sera. Il dolore alla schiena che lo accompagna ormai da settimane non sembra dargli tregua. L’ingresso in campo nel finale contro il Porto nella gara di martedì ha ulteriormente lasciato il segno e il difensore numero 37 non riuscirà a stringere i denti anche questa sera. In una gara dove sarebbe sicuramente stato utile, vista l’emergenza della retroguardia nerazzurra. Ma non bisogna temere: perché Milan ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Come confermato ieri in conferenza stampa da Simone Inzaghi, Milannon sarà della partita tradi questa sera. Non ce la fa lo slovacco a stringere i denti, anche perché lo aspettano: quelli con la sua nazionale. NERAZZURRO NO, NAZIONALE SÌ – Milannon ci sarà perdi questa sera. Il dolore alla schiena che lo accompagna ormai da settimane non sembra dargli tregua. L’ingresso in campo nel finale contro il Porto nella gara di martedì ha ulteriormente lasciato il segno e il difensore numero 37 non riuscirà a stringere i denti anche questa sera. In una gara dove sarebbe sicuramente stato utile, vista l’emergenza della retroguardia nerazzurra. Ma non bisogna temere: perché Milan ...

