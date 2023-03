Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Un grande Jannik #Sinner porta l'Italia per la prima volta alle semifinali di Indian Wells! E vince con Taylor Frit… - FiorinoLuca : GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Indian Wells, a mezzanotte la finale tra #Alcaraz e Medvedev. E #Sinner volta pagina - Gazzetta_it : Indian Wells, a mezzanotte la finale tra #Alcaraz e Medvedev. E #Sinner volta pagina - diego_loba : @VinceMartucci @paolobertolucci Coraggioso ma verso la fine del primo set se la stava facendo sotto. Se non ci foss… -

Ho bisogno di ancora 2 - 3 stagioni per arrivare al top fisicamente e lo devo accettare, anche se per me è difficile visto che mi alleno sempre per competere al massimo - ha commentato- . ......1000 di Indian Wells non ha assolutamente deluso le aspettative e confermato come Janniknon ... in testa ho già quello che mi serve per batterlo la prossima" ha spiegato. L'atleta ...... Griekspoor, Draper e Auger - Aliassime, ha superato anchein semifinale. Dall'altro c'è ... I PRECEDENTI Alcaraz e Medvedev si sono affrontati una solain passato. Si tratta di Wimbledon ...

Sinner volta pagina: "A Miami riparto da zero". Stanotte Alcaraz cerca il n.1 contro Medvedev La Gazzetta dello Sport

Ho bisogno di ancora 2-3 stagioni per arrivare al top fisicamente e lo devo accettare, anche se per me è difficile visto che mi alleno sempre per competere al massimo - ha commentato Sinner -.In finale di Indian Wellsaffronterà l’esponente principale della Next Gen Carlos Alcaraz, campione Slam agli Us Open ed ex numero uno del mondo proprio come il tennista russo. In conferenza stampa , p ...