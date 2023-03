Sinner ko, Alcaraz in finale con Medvedev a Indian Wells (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Jannik Sinner si ferma in semifinale a Indian Wells: sul cemento californiano il 21enne tennista altoatesino si è arreso in due set, 7-6, 6-3, a un grande Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è imposto in un'ora e 50 minuti e nella notte si giocherà la sua terza finale Masters 1000 contro il russo Daniil Medvedev con la possibilità di diventare il numero uno al mondo spodestando Novak Djokovic. I precedenti tra le due grandi promesse del tennis, Carlitos e Jan, erano sul 2-2, ma a fare la differenza nel loro quinto incrocio è stato soprattutto il servizio dello spagnolo (72% di prime contro 48) e la sua sicurezza. Il 19enne di Murcia si è portato subito sul 4-2 ma poi ha concesso un parziale di 12 punti a 2 a Jannick che ha anche avuto un set point nel 12mo game prima ... Leggi su agi (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Janniksi ferma in semi: sul cemento californiano il 21enne tennista altoatesino si è arreso in due set, 7-6, 6-3, a un grande Carlos. Lo spagnolo si è imposto in un'ora e 50 minuti e nella notte si giocherà la sua terzaMasters 1000 contro il russo Daniilcon la possibilità di diventare il numero uno al mondo spodestando Novak Djokovic. I precedenti tra le due grandi promesse del tennis, Carlitos e Jan, erano sul 2-2, ma a fare la differenza nel loro quinto incrocio è stato soprattutto il servizio dello spagnolo (72% di prime contro 48) e la sua sicurezza. Il 19enne di Murcia si è portato subito sul 4-2 ma poi ha concesso un parziale di 12 punti a 2 a Jannick che ha anche avuto un set point nel 12mo game prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : UN GRANDE SINNER ?????? Grazie a un match giocato perfettamente nei momenti chiave, Jannik batte Fritz al terzo set e… - Eurosport_IT : FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Si ferma in semifinale l'impresa di Jannik Sinner nel torneo Atp 1000 di Indian Wells #ANSA - WeAreTennisITA : IN FINALE VA ALCARAZ ?? Sinner gioca una buona partita, soprattutto nel 1° set, ma lo spagnolo è stato bravo a trova… - persifal78 : #Sinner: 'Non ho servito bene. #Alcaraz ha giocato i punti importanti meglio di me e ha meritato di vincere' #IndianWells -