Sinner battuto da Alcaraz | sfuma la finale degli Indian Wells

(Di domenica 19 marzo 2023) AGI- Non ce l'ha fatta Jannik. Il giovane tennista italiano è statoin semidel torneo Masters 1000 di Indian, in California, dallo spagnolo Carlos, numero 2 mondiale.e' stato sconfitto 7-6 (7/4), 6-3.affronterà inil russo Daniil Medvedev.

Indian Wells, Sinner sconfitto da Alcaraz in 2 set: lo spagnolo in finale con Medvedev Sky Sport

Non ce l’ha fatta Jannik Sinner . Il giovane tennista italiano è stato battuto in semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California, dallo spagnolo Carlos Alcaraz , numero 2 mondiale.Sinner non trova armi sufficientemente valide per arginare lo strapotere di Alcaraz. Lo spagnolo vincendo contro Medvedev in finale ritornerebbe in vetta al ranking ...