Sinner battuto da Alcaraz | “Il primo set è stato decisivo”

(Di domenica 19 marzo 2023)in semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California, dallo spagnolo Carlos, numero 2 mondiale. Sfuma l’obiettivo all’Atp Masters 1000 per l’altoatesino, sconfitto 7-6 6-3 da Carlosin un’ora e 54 minuti di gioco nella seconda semifinale del torneo.il servizio, conche ha messo in campo il 50% di prime palle a differenza del 72% dello spagnolo. Subito dopo la partita,ha dichiarato: “Jannik oltre che un avversario è un amico, con cui amo confrontarmi perché mi spinge sempre al limite. Potete stare sicuri che giocheremo ancora tanti match”. In conferenza stampa poi ha ulteriormente spiegato: “Sono davvero contento della prestazione di oggi e sono felice di aver vinto ...

Si è fermata in semifinale la corsa di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells. Il giovane tennista italiano è stato battuto in semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California, dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 mondiale. Sinner è stato sconfitto 7-6 6-3.

Nonostante la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner esce da Indian Wells con una certa ... e questo è stato positivo: ho battuto un top 5, ho giocato alla pari con Carlos, anche ...Si è fermata in semifinale la corsa di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells 2023. L’altoatesino si è arreso, sul suolo americano, a Carlos Alcaraz che si è così qualificato per la sua terza finale ...