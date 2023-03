Sindaco di Cento contro i bulli, multe ai genitori per fermarli (Di domenica 19 marzo 2023) Il Comune di Cento, in provincia di Ferrara, ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni di bullismo. Nel nuovo regolamento di polizia urbana del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Il Comune di, in provincia di Ferrara, ha deciso di sanzionare le famiglie di giovani che vengono ritenuti responsabili di fenomeni dismo. Nel nuovo regolamento di polizia urbana del ...

