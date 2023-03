Sindaci, il centrodestra riprova il blitz: niente ballottaggio col 40% dei voti. Le opposizioni: “Così aggiustano la legge in loro favore” (Di domenica 19 marzo 2023) Il centrodestra ci riprova: niente ballottaggio ed elezione del sindaco già al primo turno per il candidato che raggiunge il 40% dei voti (e non più il 50%) nei Comuni con più di 15mila abitanti. La norma è stata inserita dalla senatrice leghista Daisy Pirovano, relatrice del disegno di legge sull’elezione diretta delle Province, nel testo unificato che in settimana sarà adottato dal Comitato ristretto della Commissione Affari costituzionali. Una norma identica era stata proposta dalla maggioranza lo scorso 1° marzo, nella stessa Commissione di Palazzo Madama, con un emendamento a un ddl tecnico e bipartisan riguardante il numero delle firme necessarie per presentare le candidature nei piccoli comuni. Dopo poche ore, le proteste delle opposizioni avevano portato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Ilcied elezione del sindaco già al primo turno per il candidato che raggiunge il 40% dei(e non più il 50%) nei Comuni con più di 15mila abitanti. La norma è stata inserita dalla senatrice leghista Daisy Pirovano, relatrice del disegno disull’elezione diretta delle Province, nel testo unificato che in settimana sarà adottato dal Comitato ristretto della Commissione Affari costituzionali. Una norma identica era stata proposta dalla maggioranza lo scorso 1° marzo, nella stessa Commissione di Palazzo Madama, con un emendamento a un ddl tecnico e bipartisan riguardante il numero delle firme necessarie per presentare le candidature nei piccoli comuni. Dopo poche ore, le proteste delleavevano portato al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... butti_fabrizio : RT @barbarajerkov: ++ COMUNI: CENTRODESTRA TENTA BLITZ,SINDACI CON 40% DEI VOTI ++ Norma inserita in testo base su elezione dirette delle P… - barbarajerkov : ++ COMUNI: CENTRODESTRA TENTA BLITZ,SINDACI CON 40% DEI VOTI ++ Norma inserita in testo base su elezione dirette de… - umbriajournal_ : Centrodestra sarà “compatto” al voto per i sindaci umbri - Ansa_Umbria : Centrodestra, compatti al voto per i sindaci - LaCnews24 : I sindaci calabresi del centrodestra disertano la mobilitazione a Napoli contro l’Autonomia differenziata… -