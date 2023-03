Silenzio prima della «bolgia», un derby senza parole (Di domenica 19 marzo 2023) Bocche cucite per Sarri e Mou (squalificato). Il primo vuole il bis dell'andata, il secondo spera in Dybala Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023) Bocche cucite per Sarri e Mou (squalificato). Il primo vuole il bis dell'andata, il secondo spera in Dybala

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : La @guardiacostiera non ci sta a fare da capro espiatorio di scelte politiche che hanno perfino imposto il silenzio… - Giorgiolaporta : @pdnetwork @BeppeSala @chiaragribaudo Pochi mesi fa l’#omosessualità era riconosciuta come fattore di rischio dal M… - Vincenzochichi2 : @serracchiani Un minuto di silenzio per le vittime della tachipirina e vigile attesa, dei malati curati con l'ossig… - MEcosocialista : RT @aforista_l: #Trump potrebbe essere arrestato martedì prossimo, con l'accusa di aver pagato con 130mila dollari il silenzio di una ex-po… - ilSaronno : Aumenti bollette, Guaglianone: “Un anno di silenzio prima di informare i cittadini, la trasparenza di Airoldi fa ac… -