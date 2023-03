Sicurezza sul lavoro: quando è obbligatorio nominare un medico competente (Di domenica 19 marzo 2023) Sicurezza sul lavoro: con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 2 del 28 febbraio 2023 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha fornito il proprio parere riguardo la problematica relativa all’obbligo per quanto riguarda il datore di lavoro di procedere con la nomina preventiva del medico competente al fine di consentire una ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023)sul: con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 2 del 28 febbraio 2023 il Ministero dele delle Politiche Sociali (MLPS) ha fornito il proprio parere riguardo la problematica relativa all’obbligo per quanto riguarda il datore didi procedere con la nomina preventiva delal fine di consentire una ... TAG24.

