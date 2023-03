Sicilia, confisca da 9,5 milioni all’imprenditore Giuseppe Li Pera: fu condannato in “Mafia e appalti” e lavorò per la società di De Donno (Di domenica 19 marzo 2023) Una confisca per nove milioni e mezzo di euro, trent’anni dopo l’annuncio di voler collaborare con la giustizia. È la parabola di Giuseppe Li Pera, 73enne imprenditore raggiunto giovedì dal provvedimento del Tribunale di Caltanissetta che lo priva del suo patrimonio. Originario di Polizzi Generosa (Palermo), il geometra Li Pera è tra le figure più controverse degli ultimi quarant’anni di storia Siciliana. Dalle sue mani è passata una buona fetta degli appalti indetti nell’isola tra gli anni Ottanta e Novanta, quelli della spartizione scientifica dei fondi pubblici tra le imprese, a patto che si dimostrassero riconoscenti nei confronti della politica e della Mafia. Una rete di alta ingegneria criminale che ebbe il vertice in Angelo Siino, piccolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Unaper novee mezzo di euro, trent’anni dopo l’annuncio di voler collaborare con la giustizia. È la parabola diLi, 73enne imprenditore raggiunto giovedì dal provvedimento del Tribunale di Caltanissetta che lo priva del suo patrimonio. Originario di Polizzi Generosa (Palermo), il geometra Liè tra le figure più controverse degli ultimi quarant’anni di storiana. Dalle sue mani è passata una buona fetta degliindetti nell’isola tra gli anni Ottanta e Novanta, quelli della spartizione scientifica dei fondi pubblici tra le imprese, a patto che si dimostrassero riconoscenti nei confronti della politica e della. Una rete di alta ingegneria criminale che ebbe il vertice in Angelo Siino, piccolo ...

