Siccità, Musumeci: "Bisogna investire in dissalatori e depuratori" commenta Contro la siccità, secondo il ministro della Protezione Civile e del Mare, Nello Musumeci, uno degli obiettivi del governo è 'investire in dissalatori e depuratori'. Per Musumeci, bisogna 'guardare al modello ... Siccità, Musumeci: in estate possibile evitare razionamenti d'acqua Per Musumeci, le risorse ci sono: 'Complessivamente, tra fondi nazionali ed europei - spiega - i ministri che si occupano del settore idrico dispongono già di quasi 8 miliardi. Dovevano essere spesi ... Allarme siccità verso l'estate Il ministro Musumeci: 'Questa estate si annuncia tranquilla' Guardiamo al modello israeliano per ridurre gli sprechi, ad esempio non usare acqua potabile per irrigare i campi", sottolinea Musumeci commenta Contro la, secondo il ministro della Protezione Civile e del Mare, Nello, uno degli obiettivi del governo è 'investire in dissalatori e depuratori'. Per, bisogna 'guardare al modello ...Per, le risorse ci sono: 'Complessivamente, tra fondi nazionali ed europei - spiega - i ministri che si occupano del settore idrico dispongono già di quasi 8 miliardi. Dovevano essere spesi ...Guardiamo al modello israeliano per ridurre gli sprechi, ad esempio non usare acqua potabile per irrigare i campi", sottolinea Siccità, Musumeci: "Bisogna investire in dissalatori e depuratori" TGCOM