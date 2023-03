Si sono svolti i colloqui con il manager di Adi Hutter Crystal Palace

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Ilsta cercando un nuovo allenatore per sostituire Patrick Vieira, ma sembra che un ritorno per l’ex capo Roy Hodgson non sia l’unico candidato nella loro lista. Gli Eagles potrebbero anche provare una mossa intrigante per assumere l’allenatore del Borussia Monchengladbach Adi, che è stato nominato allenatore dell’anno in Germania nel 2021 dalla stimata pubblicazione Bild.potrebbe essere tentato di scegliere il più esperto Hodgson, che ha svolto un ottimo lavoro in Premier League nel corso degli anni, ma anchesarebbe un’opzione intrigante. Sembra che iabbiano avuto luogo, secondo Sky tramite HITC, quindi ora sarà interessante vedere chi sceglieranno. Altre Storie / Ultime ...