Shazam! Furia degli dèi, le scene post credits del film

Come da tradizione, Shazam! Furia degli dèi, il nuovo film del cosiddetto DC Extended Universe, contiene delle scene dopo i titoli coda, a scopo umoristico e/o per porre le basi per eventi futuri (anche se ai fan, dati gli sviluppi recenti legati alle produzioni DC, il secondo aspetto ha dato un po' fastidio). Ecco cosa accade. Attenzione, seguono spoiler! Il mid-credits mostra l'incontro fra Shazam e due agenti della A.R.G.U.S., Emilia Harcourt e John Economos, venuti per reclutarlo come membro della Justice Society of America. Lui accetta, sentendo solo la prima parola e pensando che si tratti della Justice League, e comincia poi a proporre dei sinonimi per la JSA quando capisce il vero significato dell'offerta, con Harcourt che se ne va annoiata mentre Economos, non più in grado di ...

