Shawn Michaels: "I rapporti con The Rock? Non erano così tesi come dicono, ma comunque ci siamo chiariti"

Si è parlato molto volte dei rapporti tesi all'interno del backstage WWE durante l'Attitude Era, così come dei problemi causati da Shawn Michaels per via del suo atteggiamento e del suo carattere. Secondo le voci che circolano, HBK e Triple H cercarono di mettere i bastoni tra le ruote a Bret Hart e a tutti coloro che erano legati a lui, incluso The Rock. Lo stesso "Hitman" ne ha parlato di recente, affermando che cercarono di bloccare l'ascesa del "People's Champ". Sta di fatto che i fan non hanno mai potuto vedere affrontarsi sul ring HBK e The Rock, due dei migliori di tutti i tempi.

"Abbiamo fatto pace"

Durante una intervista con il "Daily Mail", il WWE Hall Of Famer Shawn Michaels, che ...

