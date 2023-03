Sharon Stone in lacrime | per il crac SVB ho perso la metà dei miei soldi - Magazine

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui'. Sharon Stone ha c… - G_DiVittorio : Sharon Stone, persi metà dei miei soldi con la crisi delle banche Usa - mittdolcino : Ecco chi perde a sto giro..(gli amici del deep state) - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Sharon Stone: 'Ho perso metà dei miei risparmi con la crisi bancaria' - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: C'è anche Sharon Stone tra le vittime del crack della Silicon Valley Bank. 'Ho perso metà dei miei soldi', ha detto l'attrice t… -

Anche la star di Basic Instinct è tra le vittime del fallimento della Silicon Valley Bank. I lutti e la ...Un dramma economico per la super - star. Il tutto per il crollo bancario di Silicon Valley Bank , default che sta terremotando i mercati di tutto il mondo, con pesanti conseguenze in particolare su Credit Suisse. Il punto è ..."Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui".ha confessato, nel corso di un evento benefico a Bverly Hills, di essere tra le vittime del crac della Silicon Valley Bank. Pur non essendo entrata nei dettagli della vicenda - si legge ...

Crac Svb, Sharon Stone vittima eccellente | Lo sfogo della star: "Ho perso metà dei miei soldi" TGCOM

Sharon Stone, che ha ricevuto un «premio per il coraggio», nel corso della serata An Unforgettable Evening, ha ricordato di aver subito l'asportazione di due tumori benigni al seno nel 2001 e ha ...Lo sfogo della star: "Ho perso metà dei miei soldi" Durante un evento benefico a Beverly Hills per la raccolta fondi contro il cancro, l'attrice Sharon ...