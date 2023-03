Sharon Stone in lacrime | «Ho perso la metà dei miei soldi»

(Di domenica 19 marzo 2023) In occasione del galà di beneficenza organizzato da Women's Cancer Research Fund, l'attrice ha lasciato intendere di aver subito le conseguenze del crollo della Silicon Valley Bank, rendendone partecipe il pubblico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RayEldiabloz : @di_reddito Potevi essere la nuova Sharon Stone de noi altri… e invece - SkyTG24 : Sharon Stone: 'Ho perso metà dei miei risparmi con la crisi bancaria' - Italia_Notizie : Le vittime di Silicon Bank, le lacrime di Sharon Stone: «Ho perso metà del mio patrimonio». E i vini del governatore della California - Luxgraph : Le vittime di Silicon Bank, le lacrime di Sharon Stone: «Ho perso metà del mio patrimonio». E i vini del governator… - Maremmamara1 : Sharon Stone ai microfoni in lacrime perché ha perso metà dei suoi soldi. Con l’altra metà purtroppo potrà far camp… -

piange: 'Ho perso la metà dei miei soldi con Silicon Valley Bank' Ubs starebbe cercando di ottenere garanzie governative per circa 6 miliardi di dollari per una potenziale acquisizione ...Il crac della Silicon Valley Bank potrebbe aver mietuto vittime eccellenti. Tra queste, infatti, potrebbe esserci ancheche in occasione di un evento benefico a Beverly Hills si è mostrata parecchio provata dalla situazione a causa di "questa faccenda bancaria". Crac Svb, la confessione di. ...Kim Basinger enel tempo sono diventate ottime professioniste, ma il loro segno è stato un altro. È stato il sesso, uno status suggestivo e prestigioso, ma comunque un limite. Fra le ...

Crac Svb, Sharon Stone vittima eccellente | Lo sfogo della star: "Ho perso metà dei miei soldi" TGCOM

L'attrice ha ritirato il Courage Award al gala organizzato dal Women's Cancer Research Fund, invitando i presenti a essere generosi nelle donazioni nonostante il momento difficile Il crollo della Sili ...“Nonostante questo sono qui” ha detto Sharon Stone, mostrandosi ancora una volta coraggiosa nonostante le tante difficoltà che la vita l’ha chiamata ad affrontare. Nel corso della serata, in cui ha ...