Sharon Stone in lacrime | ancora una tragedia per l’attrice

(Di domenica 19 marzo 2023) Il periodo drammatico disembra non avere fine. Dopo la scomparsa prima del nipote e poi del fratello,ha annunciato una ingente perdita del suo patrimonio, a seguito di un crac bancario. Tra lela, in una serata benefica nella quale ha ritirato un premio, ha comunque invitato tutti a donare per la ricerca contro il cancro, dopo essere lei stessa due volte guarita dalla malattia. La star, che ormai dedica buona parte del suo tempo a organizzazioni benefiche, non è riuscita a trattenere il pianto dinanzi ad una grande platea, affranta dall’ennesimo problema che l’ha vista protagonista. “Ho perso metà del mio patrimonio”: nuovaperLa fortuna non è al fianco di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui'. Sharon Stone ha c… - Tg3web : C'è anche Sharon Stone tra le vittime del crack della Silicon Valley Bank. 'Ho perso metà dei miei soldi', ha detto… - tvbusiness24 : Crac SVB, Sharon Stone commuove: “Perso metà patrimonio” - FarodiRoma : Sharon Stone che ha perso metà dei suoi risparmi nella nuova crisi bancaria USA. Lacrime comprensibili ma le resta… - blogsicilia : ?? #SharonStone in lacrime, 'ho perso metà dei miei soldi'. Cos'è successa la nota attrice ?? -

Ho appena perso met dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui .ha confessato, nel corso di un evento benefico a Beverly Hills, di essere tra le vittime del crac della Silicon Valley Bank . Pur non essendo entrata nei dettagli della vicenda si legge ...Lo ha ammesso l'iconica attrice di Hollywood, indimenticabile 'femme fatale' in "Basic Instinct", durante la cerimonia del Women's Cancer Research Fund's An Unforgettable Evening a Los ...Anche la star di Basic Instinct è tra le vittime del fallimento della Silicon Valley Bank. I lutti e la ...

Crac Svb, Sharon Stone vittima eccellente | Lo sfogo della star: "Ho perso metà dei miei soldi" TGCOM

Sharon Stone, la nota diva di Hollywood, ha rivelato di avere perso metà del suo patrimonio a causa del crollo della Silicon Valley Bank. L’attrice 65enne lo ha svelato durante la raccolta fondi An ...Lacrime di coccodrillo danno fastidio, soprattutto quando si fa beneficienza. Sarebbe inoltre una perdita di tempo parlarne, se non fosse che quell’episodio non possegga un valore euristico, cui la ma ...