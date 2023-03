Sgarbi alle figlie: “Quelle del 2000 sono tutte tr…”. Bufera sul sottosegretario a “Domenica In” (Di domenica 19 marzo 2023) Bufera su Vittorio Sgarbi per una frase detta nel corso di Domenica In, dove era ospite insieme alle figlie Evelina e Alba. Mara Venier aveva chiesto a Sgarbi quando fosse nata Evelina, per capire quanto conoscesse le figlie. “Non ho idea delle date, quando è il loro compleanno mi chiamano e mi chiedono il regalo. Non so quando compiono gli anni e quando sono nate, non ho idea delle date”, ha detto Sgarbi, che poi ha corretto il tiro. “L’ho saputo, lei dicembre ’99 lei febbraio 2000”. Subito corretto da Alba, nata nel 1998: “Abbiamo un anno e due mesi di differenza”. Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura nel governo Meloni, consigliere regionale in Lombardia, sindaco di ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023)su Vittorioper una frase detta nel corso diIn, dove era ospite insiemeEvelina e Alba. Mara Venier aveva chiesto aquando fosse nata Evelina, per capire quanto conoscesse le. “Non ho idea delle date, quando è il loro compleanno mi chiamano e mi chiedono il regalo. Non so quando compiono gli anni e quandonate, non ho idea delle date”, ha detto, che poi ha corretto il tiro. “L’ho saputo, lei dicembre ’99 lei febbraio”. Subito corretto da Alba, nata nel 1998: “Abbiamo un anno e due mesi di differenza”. Vittorioalla cultura nel governo Meloni, consigliere regionale in Lombardia, sindaco di ...

