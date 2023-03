Sgarbi a Domenica In | «Una mia assistente diceva che quelle nate nel 2000 sono tutte tr…» Il critico costretto a scusarsi – Il video

(Di domenica 19 marzo 2023) Oggi, 19 marzo, aIn è andato in scena un siparietto imbarazzante, che ha visto come protagonista il sottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio. L’irruented’arte, infatti, era ospite del programma assieme alle figlie Evelina e Alba. Aveva appena scoperto l’anno di nascita della prima delle due, Evelina, grazie alle domande della conduttrice Mara Venier, quando non è riuscito a celare un motto di sorpresa: «Sei del? Devi stare attenta, allora… C’era una miachecheneltr***». Gelo in sala, immediata polemica sul web. Diversi utenti hanno anche preso di mira una sua frase precedente con cui invitava le figlie a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Bufera social su Vittorio Sgarbi per una frase detta nel corso di Domenica In, dove era ospite insieme alle figlie… - Giul_Granato : “Quelle del 2000 sono tutte tro*e”. Parola di #Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura del #GovernoMeloni. Una cultu… - infoitcultura : 'Quelle del 2000...'. Bufera su Sgarbi a Domenica in, poi si scusa - massimoneri90 : L’uscita infelice di Sgarbi a Domenica In con accanto la figlia: “Quelle del 2000 son tutte tr**e”. Lei: “Io sono d… - bisciacremisi : RT @ultimora_pol: Polemiche sul sottosegretario alla Cultura Vittorio #Sgarbi per la sua uscita a Domenica In, mentre era assieme alle figl… -

