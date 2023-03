Settimana lavorativa corta, l’ultima proposta: “9 giorni di lavoro e 5 liberi” (Di domenica 19 marzo 2023) Non solo Settimana lavorativa corta. Nascono, infatti, nuovi modelli alternativi a questa proposta lavorativa che prevede una riduzione del carico di lavoro ma con gli stessi livelli di retribuzione e mantenendo anche i medesimi livelli di produttività. Nonostante il successo che tale opzione ha riscosso nel Regno Unito, – dov’è stata sperimentata per bene sei mesi – ci sono ancora delle aziende che in merito si mostrano reticenti in quanto persistono preoccupazioni su alcuni fattori quali, ad esempio, il profitto o ancora, la pressione derivante da un maggior carico di lavoro giornaliero nonché, la necessità di essere disponibili per i clienti durante tutto l’orario di lavoro standard. Settimana lavorativa di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023) Non solo. Nascono, infatti, nuovi modelli alternativi a questache prevede una riduzione del carico dima con gli stessi livelli di retribuzione e mantenendo anche i medesimi livelli di produttività. Nonostante il successo che tale opzione ha riscosso nel Regno Unito, – dov’è stata sperimentata per bene sei mesi – ci sono ancora delle aziende che in merito si mostrano reticenti in quanto persistono preoccupazioni su alcuni fattori quali, ad esempio, il profitto o ancora, la pressione derivante da un maggior carico digiornaliero nonché, la necessità di essere disponibili per i clienti durante tutto l’orario distandard.di 4 ...

