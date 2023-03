Sermoneta / Esplosione alla Recoma, 4 indagati per omicidio colposo (Di domenica 19 marzo 2023) Sermoneta – L’inchiesta sulla tragica Esplosione nello stabilimento Recoma di Sermoneta si concentra sulla verifica delle condizioni di sicurezza del sito produttivo e sulla determinazione della causa dell’incidente, che ha causato la morte di due operai, Daniel Martini e Vadym Kachuryn, rispettivamente di 34 e 35 anni, e il ferimento di un loro collega. i L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di domenica 19 marzo 2023)– L’inchiesta sulla tragicanello stabilimentodisi concentra sulla verifica delle condizioni di sicurezza del sito produttivo e sulla determinazione della causa dell’incidente, che ha causato la morte di due operai, Daniel Martini e Vadym Kachuryn, rispettivamente di 34 e 35 anni, e il ferimento di un loro collega. i L'articolo Temporeale Quotidiano.

