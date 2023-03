Serie C girone C 33esima giornata Il Crotone torna al successo dopo quattro consecutivi pareggi Tripletta di Tribuzzi | Gomez | D’Errico

(Di domenica 19 marzo 2023)3 Viterbese 2 Marcatori: 17° Semenzato, 46° Barilla’ ( R ), 63°, 77°(3-4-2-1): Branduani, Cuomo, Golemic, Gigliotti (Giron), Spaltro (Calapai), Petriccione, Vitale (Awua),(D’Ursi), Chirico’ (Pannitteri),. All. Zauli Viterbese (3-5-2): Bisogno, Rabiu (Mungo), Jallov ( Marotta), Megelaitis, Semenzato, Riggio, Pavlev, Monteagudo, Marengo (Ingegnere), Barilla’ (Mastropietro), Devetak. All. Giovanni Lopez Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino Ass. Andrea Bianchi (Perugia) Marco Porcheddu (Oristano) Quarto giudice: Dario Acquafredda di Molfetta Ammoniti:, Cuomo, Marengo,Angoli: 10 a 4 per ilRecupero: 1 e 6 minuti Spettatori: 3.952 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Catanzaro, la Serie B ora è realtà! Festa grande dopo la vittoria sulla Gelbison: Catanzaro, la Serie B ora è realt… - sportli26181512 : Festa Catania, batte il Canicattì e torna in Serie C: promosso con 7 giornate di anticipo: Promozione aritmetica pe… - Zcfnews : Avellino-Picerno 0-2 Serie C Girone C - 33° Giornata 19|03|2023 - - Zcfnews : Pescara - Turris 3-1 Serie C Girone C - 33° Giornata 19|03|2023 - - Rompipallone_ : ??Apoteosi Catanzaro, le Aquile del Sud stravincono il girone C e volano aritmeticamente in Serie B dopo ben 17 anni… -

I rossazzurri hanno vinto col Canicattì conquistando matematicamente la promozione inC grazie al primo posto nelI diD. +20 sul Locri e matematica promozione arrivata con sei ...CALTANISSETTA - Con sei giornate di anticipo il Catania è promosso inC . Una marcia trionfale quella della formazione di Ferraro che ha dominato ilI diD. Gli etnei hanno certificato la promozione con la dodicesima vittoria consecutiva ottenuta in campionato. Allo stadio "Tomaselli" di Caltanissetta, davanti a 4mila tifosi arrivati ...... ottenendo la promozione inC davanti al Locri (che neanche riesce a vincere contro il Sant'... restando comunque nelle posizioni alte della classifica delI. I RISULTATI Castrovillari - ...

La serie A chiude il girone d'andata Federazione Italiana Bocce

Terza sconfitta nelle ultime cinque uscite per la Palmese: il gruppo di Mario Pietropinto crolla sotto i colpi della Lupa Frascati. Complice l’inferiorità numerica per l’espulsione di Paduano, i ...Il cammino del Catania nel girone I di Serie D è stato da record con la squadre che non ha mai tentennato e anzi ha viaggiato spedita per festeggiare con anticipo un traguardo più che meritato. Che la ...