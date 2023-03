Serie C/girone C 33esima giornata. Il Crotone torna al successo dopo quattro consecutivi pareggi. Tripletta di Tribuzzi, Gomez, D’Errico (Di domenica 19 marzo 2023) Crotone 3 Viterbese 2 Marcatori: 17° Semenzato, 46° Barilla’ ( R ), 63° Tribuzzi, 77° Gomez Crotone (3-4-2-1): Branduani, Cuomo, Golemic, Gigliotti (Giron), Spaltro (Calapai), Petriccione, Vitale (Awua), Tribuzzi (D’Ursi), Chirico’ (Pannitteri), D’Errico, Gomez. All. Zauli Viterbese (3-5-2): Bisogno, Rabiu (Mungo), Jallov ( Marotta), Megelaitis, Semenzato, Riggio, Pavlev, Monteagudo, Marengo (Ingegnere), Barilla’ (Mastropietro), Devetak. All. Giovanni Lopez Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino Ass. Andrea Bianchi (Perugia) Marco Porcheddu (Oristano) Quarto giudice: Dario Acquafredda di Molfetta Ammoniti: Tribuzzi, Cuomo, Marengo, D’Errico Angoli: 10 a 4 per il Crotone Recupero: 1 e 6 minuti Spettatori: 3.952 ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 marzo 2023)3 Viterbese 2 Marcatori: 17° Semenzato, 46° Barilla’ ( R ), 63°, 77°(3-4-2-1): Branduani, Cuomo, Golemic, Gigliotti (Giron), Spaltro (Calapai), Petriccione, Vitale (Awua),(D’Ursi), Chirico’ (Pannitteri),. All. Zauli Viterbese (3-5-2): Bisogno, Rabiu (Mungo), Jallov ( Marotta), Megelaitis, Semenzato, Riggio, Pavlev, Monteagudo, Marengo (Ingegnere), Barilla’ (Mastropietro), Devetak. All. Giovanni Lopez Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino Ass. Andrea Bianchi (Perugia) Marco Porcheddu (Oristano) Quarto giudice: Dario Acquafredda di Molfetta Ammoniti:, Cuomo, Marengo,Angoli: 10 a 4 per ilRecupero: 1 e 6 minuti Spettatori: 3.952 ...

'Bomber. La storia di un numero nove normale (o quasi)' Il girone d'andata della Roma sarà terribile. I giallorossi chiusero al dodicesimo posto appena ... La Roma resta così in Serie A e nel frattempo deve fronteggiare la scelta di Pruzzo che ha deciso di ... Highlights e gol Pescara - Turris 3 - 1, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO) Gli highlights e i gol di Pescara - Turris , match valevole valevole per la trentatreesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 , in cui gli uomini guidati da Zednek Zeman si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 3 - 1 grazie alle reti messe a referto da ... Disfatta neroverde al Piola; Novara - Pordenone 4 - 1, la cronaca ...probabilmente ha abbandonato definitivamente le proprie speranze di promozione diretta in serie B. ... gara valida per la 33giornata del girone A e undicesimo confronto ufficiale in terra piemontese (... Ild'andata della Roma sarà terribile. I giallorossi chiusero al dodicesimo posto appena ... La Roma resta così inA e nel frattempo deve fronteggiare la scelta di Pruzzo che ha deciso di ...Gli highlights e i gol di Pescara - Turris , match valevole valevole per la trentatreesima giornata delC del campionato diC 2022/2023 , in cui gli uomini guidati da Zednek Zeman si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 3 - 1 grazie alle reti messe a referto da ......probabilmente ha abbandonato definitivamente le proprie speranze di promozione diretta inB. ... gara valida per la 33giornata delA e undicesimo confronto ufficiale in terra piemontese (... La serie A chiude il girone d'andata Federazione Italiana Bocce Serie D, girone C: Campodarsego, doccia fredda Calì, il Cjarlins impatta al Gabbiano Nel segno del 42. Il minuto del gol nei primi 45' di Buongiorno del Campodarsego, che illude ed emoziona i Masitto Boys, e in una perfetta simmetria oraria, anche il momento del gol nella ripresa dell ... IL CATANZARO È PROMOSSO IN SERIE B! Arriva la prima ufficialità per la Serie B della prossima stagione: il Catanzaro vince il girone C di Serie C e viene promosso. I giallorossi tornano nella serie cadetta dopo 17 anni d’assenza con nel ... Nel segno del 42. Il minuto del gol nei primi 45' di Buongiorno del Campodarsego, che illude ed emoziona i Masitto Boys, e in una perfetta simmetria oraria, anche il momento del gol nella ripresa dell ...Arriva la prima ufficialità per la Serie B della prossima stagione: il Catanzaro vince il girone C di Serie C e viene promosso. I giallorossi tornano nella serie cadetta dopo 17 anni d’assenza con nel ...