Serie B 2022 2023 | Ternana ok | il Bari perde 1-0

(Di domenica 19 marzo 2023) Latorna alla vittoria e lo fa ai danni delper 1-0. Al 19? si sblocca il risultato: Palumbo mette l’assist, la firma del gol però è di Partipilo con un mancino letale. Seconda partita senza vincere per i pugliesi che restano a 50 punti e subiscono il sorpasso del Sudtirol, ora terzo in classifica. La squadra di Lucarelli dà ossigeno alla classifica e si porta all’undicesimo posto. SportFace.

gippu1 : #UdineseMilan Anche stasera Marco Silvestri avrebbe parato il suo PRIMO rigore in Serie A, ma per la terza volta ne… - sportface2016 : #SerieC 2022/2023, apoteosi #Catanzaro: i calabresi tornano in #SerieB dopo 17 anni - SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2 Risultato finale ? #Bremer 11' ? #Rabiot 26' ? #Augello 31' ? #Djuricic 32' ? #Rabiot 64' ?… - CMondavio : RT @LazioNews_24: Casale al break: «Dobbiamo sfruttare gli spazi nella ripresa» - LazioNews_24 : Casale al break: «Dobbiamo sfruttare gli spazi nella ripresa»

Giallorossi in 10 uomini dal 32' Lazio e Roma in campo per il derby della Capitale, valido per la 27esima giornata della- 2023. Leggi anche Lazio - Roma, tensione prima del derby: polizia evita scontro Torino - Napoli 0 - 4, poker azzurro e Spalletti vede scudetto Sampdoria - Verona 3 - 1, doppietta di ...Il match valido per la 27ª giornata di/2023 tra Lazio e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico, Lazio e Roma si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato diA ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 33° giornata del Girone C di- 2023 TARANTO " Domenica 19 marzo allo stadio Erasmo Iacovone andrà in scena il derby pugliese Taranto - ...

Juventus-AC Milan 2-0, Poule Scudetto Serie A Femminile 2022/23 ... AC Milan

Ecco tutti i risultati della trentesima giornata di Serie B 2022/23 e la classifica. Il Genoa accorcia, non si ferma il Südtirol.L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Lazio-Roma L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Roma, valido per la 27ª giornata della ...