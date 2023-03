Serie A: Torino - Napoli 0 - 4 (Di domenica 19 marzo 2023) Il Napoli passa anche a Torino con i granata: 0 - 4 il risultato finale. In avvio la sblocca di testa Osimhen. Al 34' Kvaratskhelia si procura e trasforma il rigore del raddoppio. Nella ripresa ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Ilpassa anche acon i granata: 0 - 4 il risultato finale. In avvio la sblocca di testa Osimhen. Al 34' Kvaratskhelia si procura e trasforma il rigore del raddoppio. Nella ripresa ...

Torino - Napoli 0 - 4, poker azzurro e Spalletti vede scudetto Doppietta di Osimhen, rigore di Kvaratskhelia e gol di Ndombele Il Napoli vince 4 - 0 sul campo del Torino nel match valido per la 27esima giornata della Serie A, vola a 71 punti e compie un altro passo verso lo scudetto 2022 - 2023 ormai ipotecato. Gli azzurri allenati da Spalletti, primi in ... Fiorentina - Lecce 1 - 0: decide un autorete di Gallo Nel secondo tempo la Fiorentina controlla il match e coglie un importante successo, il settimo consecutivo tra Serie A e Conference League . La Viola aggancia così Bologna e Torino al nono posto, a ... Serie A: Torino - Napoli 0 - 4 Il Napoli passa anche a Torino con i granata: 0 - 4 il risultato finale. In avvio la sblocca di testa Osimhen. Al 34' Kvaratskhelia si procura e trasforma il rigore del raddoppio. Nella ripresa Osimhen fa doppietta ancora di ... Serie A: Torino-Napoli 0-4, Osimhen e Kvara avvicinano lo scudetto Il Napoli ha vinto 51 partite di Serie A contro il Torino, solo contro la Lazio (54) ha fatto meglio nella massima serie. Per la prima volta nella sua storia il Napoli è rimasto imbattuto 16 partite ... Poker Napoli in casa Torino, finisce 0-4 TORINO (ITALPRESS) – Il Napoli continua a dominare la Serie A. il team azzurro ha espugnato lo stadio Olimpico Grande Torino, battendo i ...