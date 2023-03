Serie A: Sampdoria - Verona 3 - 1 (Di domenica 19 marzo 2023) Prima vittoria casalinga stagionale per la Sampdoria di Stankovic che supera il Verona 3 - 1 e lascia alla Cremonese l'ultimo posto in Serie A. Doppietta blucerchiata nel primo tempo con Gabbiadini ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Prima vittoria casalinga stagionale per ladi Stankovic che supera il3 - 1 e lascia alla Cremonese l'ultimo posto inA. Doppietta blucerchiata nel primo tempo con Gabbiadini ...

Verona, Zaffaroni: "Potevamo pareggiare, c'è rammarico" Le parole di Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, al termine della sconfitta in Serie A contro la Sampdoria Marco Zaffaroni ha commentato a DAZN la sconfitta dell'Hellas Verona contro la Sampdoria. PAROLE - "Era una gara che sapevamo sarebbe stata difficile. Soprattutto all'... Sampdoria, Stankovic: "Siamo leoni, sull'esultanza" ... allenatore della Sampdoria, al termine della vittoria in Serie A contro il Verona Dejan Stankovic ha commentato a DAZN il successo della Sampdoria contro l'Hellas Verona in Serie A. PAROLE - "La ... Zanoli: «Alla Sampdoria mi sento a casa. Felice per gol e vittoria» Alessandro Zanoli, esterno della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Verona: le dichiarazioni Alessandro Zanoli, esterno della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Verona