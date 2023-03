Serie A, Inter-Juventus ultima partita prima della sosta: il programma di oggi (Di domenica 19 marzo 2023) oggi si chiude la ventisettesima giornata di Serie A, ma anche il mese di marzo: la prossima settimana sosta per le nazionali. Inter-Juventus è la partita conclusiva, segue il derby di Roma per una serata di altissimo livello. Serie A 2022-2023 – 27ª GIORNATA Sampdoria-Verona domenica 19 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Fiorentina-Lecce domenica 19 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN Torino-Napoli domenica 19 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Lazio-Roma domenica 19 marzo ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Inter-Juventus domenica 19 marzo ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023)si chiude la ventisettesima giornata diA, ma anche il mese di marzo: la prossima settimanaper le nazionali.è laconclusiva, segue il derby di Roma per una serata di altissimo livello.A 2022-2023 – 27ª GIORNATA Sampdoria-Verona domenica 19 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Fiorentina-Lecce domenica 19 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN 2 (canale 215) e streaming DAZN Torino-Napoli domenica 19 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Lazio-Roma domenica 19 marzo ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZNdomenica 19 marzo ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #UdineseMilan Anche stasera Marco Silvestri avrebbe parato il suo PRIMO rigore in Serie A, ma per la terza volta ne… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - DiMarzio : #SerieA | La lista dei convocati di #Allegri per @Inter-@juventusfc - Zaffo_Inter : RT @ZZiliani: Adesso che #Ibrahimovic è diventato il giocatore più anziano ad aver segnato in Serie A a 41 anni e 166 giorni, fatti i compl… - internewsit : Serie A, Inter-Juventus ultima partita prima della sosta: il programma di oggi - -