Serie A, c’è Inter-Juventus: le formazioni ufficiali (Di domenica 19 marzo 2023) Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus Atmosfera sempre più calda allo stadio Giuseppe Meazza dove tra poco scenderanno in campo Inter e Juventus nel match valido per la 27esima giornata della Serie A. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, eccole: Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.Allenatore: ... Leggi su intermagazine (Di domenica 19 marzo 2023) LediAtmosfera sempre più calda allo stadio Giuseppe Meazza dove tra poco scenderanno in camponel match valido per la 27esima giornata dellaA. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.Allenatore: ...

