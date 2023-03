Serie A, 25esima Giornata, Napoli-Lazio 0-1: Commento Tecnico-Statistico (Di domenica 19 marzo 2023) Nella 25esima Giornata di Campionato di Serie A, Napoli-Lazio 0-1 (Primo Tempo 0-0). Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 4-3; Primo Tempo, 1-1; Secondo Tempo, 3-2. Percentuali realizzative: 0% - 33%; Primo Tempo, 0% - 0%; Secondo Tempo, 0% - 100%. Finora, in 33 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 478 Azioni Salienti totali, 356 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 74,47%. Cioè, ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del Napoli. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di 11 azioni pericolose su 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 82 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si attesta sul 23,03% (82/356). Della ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 19 marzo 2023) Nelladi Campionato diA,0-1 (Primo Tempo 0-0). Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 4-3; Primo Tempo, 1-1; Secondo Tempo, 3-2. Percentuali realizzative: 0% - 33%; Primo Tempo, 0% - 0%; Secondo Tempo, 0% - 100%. Finora, in 33 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 478 Azioni Salienti totali, 356 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 74,47%. Cioè, ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di 11 azioni pericolose su 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 82 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si attesta sul 23,03% (82/356). Della ...

