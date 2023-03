Serale di “Amici 22”, al via il toto-vincitore: chi è il più quotato (Di domenica 19 marzo 2023) La prima puntata del Serale di Amici 22 è stata un grande successo di pubblico, spettatore di un avvincente show ma purtroppo anche dell’eliminazione dalla gara di due talenti. La ballerina Megan, tra le lacrime, è stata la prima a lasciare la Scuola, non senza aver lottato fino all’ultimo contro Cricca e Maddalena; mentre NDG è stato il secondo eliminato dopo una sfida all’ultimo brano con Federica. Anche se siamo solo all’inizio del Serale di questa edizione di Amici, sembra che le scommesse sul possibile vincitore siano ormai già entrate nel vivo e gli scommettitori hanno sancito chi potrebbe, tra qualche settimana, alzare al cielo l’ambita coppa. Serale di “Amici 22”, iniziato il toto-vincitore: chi è il più ... Leggi su dilei (Di domenica 19 marzo 2023) La prima puntata deldi22 è stata un grande successo di pubblico, spettatore di un avvincente show ma purtroppo anche dell’eliminazione dalla gara di due talenti. La ballerina Megan, tra le lacrime, è stata la prima a lasciare la Scuola, non senza aver lottato fino all’ultimo contro Cricca e Maddalena; mentre NDG è stato il secondo eliminato dopo una sfida all’ultimo brano con Federica. Anche se siamo solo all’inizio deldi questa edizione di, sembra che le scommesse sul possibilesiano ormai già entrate nel vivo e gli scommettitori hanno sancito chi potrebbe, tra qualche settimana, alzare al cielo l’ambita coppa.di “22”, iniziato il: chi è il più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : sempre 2 anni fa Giulia Stabile chiudeva il primo serale di amici così - chiamamematto : sangiovanni 2 anni fa apriva così il serale di amici - AmiciUfficiale : Un bellissimo percorso, mille emozioni e un sogno diventato realtà! ORA su Canale 5 'Amici - Verso il Serale'! ???… - Marty_MM04 : RT @tendenzetv: Mattia e Christian di 'Amici' vincono il sondaggio come BEST TRENDING VIP della settimana. Il biondo vinceva già da solo, f… - CCokina12 : RT @Ale_Celentano: La danza è coinvolgimento fisico e mentale, un mezzo per regalare un respiro d’arte a chi guarda. È ufficialmente inizi… -